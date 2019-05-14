مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء عصام شادى، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مدير الإدارة العمة للمرور على الحملات بالطرق السريعة، لرصد المخالفات، وشدد على عدم التهاون فى رصدها، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.