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مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:21 ص
مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

- التسابق على الطرق بدون تصريح

ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

- قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.


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