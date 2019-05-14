محافظ المنيا: لا تسامح فى تخاذل أى مسئول عن عمله

المنيا – فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه لا تسامح فى تخاذل أى مسئول عن القيام بعمله، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة فى العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده المحافظ لمناقشة حجم الإنجاز فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة ودفع عجلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية.

وأكد المحافظ أهمية تذليل كافة المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض المشاريع المتعثرة والتى من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات والجهات المعنية، بخاصة فى مجالات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتموين والشباب والرياضة، والطرق، والرصف، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف.

وشدد المحافظ على استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، موجها المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى جانب آخر، أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 215 ألفا و74 عميلاً منزلياً.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر إبريل الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 2176 عميلا منزليا بقري تلة والبرجاية وبنى أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 106 آلاف و261 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 39947 عميلاً بمدينة بنى مزار، و15407 عملاء بمدينة مطاي، و17656 عميلا بمدينة أبوقرقاص، و21060 عميلا بمدينة سمالوط و14743 عميلا بمدينة مغاغة، بالإضافة إلى التعاقد مع 3 عملاء تجاريين بمركزى المنيا وسمالوط.

وأشار التقرير إلى أنه تم البدء في اعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذى لمدينة ملوى وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تخفيض الضغط لمأخذ مدينة ملوى، وجارى حالياً تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمدينة مغاغة وقرية القيس ببنى مزار وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط، أما بالنسبة لمركز مطاى تم توصيل الغاز الطبيعى لعمارات الإسكان الاجتماعى وعزبة طلعت حرب، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والثالث والرابع والخامس بمدينة المنيا الجديدة بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 85 إلى 95%.