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محافظ المنيا: فتح 5 هناجر جديدة لاستقبال محصول القمح من المزارعين بـ3 مراكز

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:19 ص
محافظ المنيا: فتح 5 هناجر جديدة لاستقبال محصول القمح من المزارعين بـ3 مراكز اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم فتح 5 هناجر جديدة لاستقبال محصول القمح من المزارعين، وذلك بـ3 مراكز وهى مغاغة، سمالوط وملوى، بهدف تذليل كل العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.

وأضاف المحافظ، أن هناك لجنة مشكلة من كل الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، مؤكداً أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى أمس بلغت 150370 طنا و687 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.


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