محافظ القليوبية: توريد 62184 طن قمح للصوامع والشون منذ بدء موسم الحصاد

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن توريد 62184.54 طن قمح تقريباً للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك حتى اليوم، وذلك منذ فتح باب التوريد، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط توريد القمح بالإضافة إلى سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة في مدة تتراوح ما بين 24-48 ساعة.

ووجه المحافظ، على عدم استلام أقماح أقل من درجة النظافة 22.5 قيراط للحفاظ علي جودة الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعم وذلك حرصا على صحة المواطنين، مشددا على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وضرورة توافر الأجولة الخيش، بالإضافة إلى استلام القمح المطابق للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ، متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، مشدداً على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد .

وفى سياق آخر، شارك محافظ القليوبية، باحتفالية الاتحاد العام للعمال بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس اتحاد عمال القليوبية، وعباس صابر أمين عام اتحاد عمال القليوبية، وفتحي دسوقي وكيل وزارة القوى العاملة، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للحاضرين.

ووجه محافظ القليوبية، خلال كلمته التحية للمنصة وجميع عمال القليوبية، مطالبا إياهم بأن يطلق علي نفسه عامل، حيث إنه يجري العمليات الجراحية بيده، ولأن اليد العاملة يحبها الله ورسوله، مشيرا إلي أن عمال مصر يتمتعون بالوطنية ليس من اليوم لكن منذ عصور المصريين القدماء فهم رمز العطاء والوطنية ورمانة الميزان في الأمان والاستقرار.

وتابع المحافظ خلال كلمته بالاحتفالية، أن مدينة شبرا الخيمة هي مدينة العمال، موجها 3 رسائل شكر الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث إنه أثناء خطابه باحتفالية عيد العمال بالإسكندرية كان يتحدث من القلب ويقدر كل من يعمل للبناء ويقود مرحلة من الإنجازات وإعادة الحقوق للعمال من جديد، ونعاهده علي مزيد من العمل، فهو وعد بتحقيق العدالة الاجتماعية ويفي بوعده.

وأشار إلي أن الرسالة الثانية هي للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث أنه يحرص كل الحرص علي متابعة المشروعات علي أرض الواقع وتصحيح أوضاعها لخدمة المواطن، مؤكدا أن الرسالة الثالثة لعمال مصر.

واستطرد المحافظ، أن المحافظة ستعمل إلي جانب القيادات العمالية بها للعمل علي حل جميع مشاكل المصانع والشركات، من خلال عمل مؤتمرات جماهيرية لقيادات العمال وحل جميع المشاكل داخليا.