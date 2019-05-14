محافظ القاهرة: حصر القصور غير المستغلة بالعاصمة وإرسال بياناتها لـ"التخطيط"

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ومحافظة الإسكندرية هما الذين حصرا القصور الغير مستغلة التى لم تخطر بها وزارة التخطيط حتى الأن.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة سترسل قائمة بالقصور الغير مستغلة لوزارة التخطيط، لبحث إمكانية الاستفادة منها بما يخدم الصالح العام.

يذكر أن العاصمة بها عشرات القصور ذات طراز المعمارى فريد، تعود ملكيتها لجهات مختلفة، وهى قصور كانت ملكية، تكاد تكون مهجورة وضرب الإهمال معظمها وتحتاج بعضها لتطوير وعمليات ترميم.