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محافظ القاهرة: حصر القصور غير المستغلة بالعاصمة وإرسال بياناتها لـ"التخطيط"

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:00 ص
محافظ القاهرة: حصر القصور غير المستغلة بالعاصمة وإرسال بياناتها لـ"التخطيط" اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ومحافظة الإسكندرية هما الذين حصرا القصور الغير مستغلة التى لم تخطر بها وزارة التخطيط حتى الأن.
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة سترسل قائمة بالقصور الغير مستغلة لوزارة التخطيط، لبحث إمكانية الاستفادة منها بما يخدم الصالح العام.
 
يذكر أن العاصمة بها عشرات القصور ذات طراز المعمارى فريد، تعود ملكيتها لجهات مختلفة، وهى قصور كانت ملكية، تكاد تكون مهجورة وضرب الإهمال معظمها وتحتاج بعضها لتطوير وعمليات ترميم.
 
 

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