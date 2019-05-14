محافظ الفيوم يعلن الانتهاء من إصلاحات خط الطرد فى إبشواى

الفيوم - رباب الجالى

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه تم الإنتهاء من الإصلاحات لإنفجار خط الطرد بشارع الجمهورية بجوار البنك الأهلى بمدينة إبشواى، بمعرفة الصرف الصحى وبالتنسيق مع الفنيين المتخصصين.

ولفت المحافظ أنه يتابع مع رئيس المدينة والقيادات التنفيذية أعمال الرصف بالطريق شرق السكة الحديد وأعمال الرصف بالقرى حتى يتم الانتهاء منها، وفقا للخطة الزمنية المحددة لها.



وأشار المحافظ إلى أنه حرصاً على أهمية البعد البيئى والجمالى للمدينة والمركز وبالتنسيق بين قسم الكهرباء مع قسم التشجير، تم تهذيب وقص الأشجار التى تعوق الطريق العام بشارع شرق السكة الحديد، تيسيراً للحركة المرورية، وتغيير قطر خط مياة الشرب بشارع مدخل الموقف بجوار كنيسة أبشواى بمعرفة وحدة الصيانة بمرفق مياة الشرب بأبشواى مع التشديد على سرعة الإنتهاء لرفع كفاءة الخدمات بالمدينة.

