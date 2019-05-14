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محافظ الجيزة: تخفيضات معرض فيصل للكتاب تصل إلى 50%

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:11 م
محافظ الجيزة: تخفيضات معرض فيصل للكتاب تصل إلى 50% محافظ الجيزة فى معرض فيصل للكتاب
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة على تفعيل موقع معرض الكتاب بفيصل طوال العام وذلك من خلال إقامة أنشطة متعددة عليه مشيرا إلى أنه جارى العمل فى المرحلة الأولى لتحويل أرض هيئة الكتاب إلى مجمع ثقافى.
 
وأشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة ومختلف الجهات التابعة لها لإخراج معرض فيصل للكتاب بالصورة اللائقة مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة للشباب لزيادة معارفهم موجهاً الدعوة لمواطنى محافظة الجيزة لزيارة المعرض حيث أنه يشمل العديد من الفعاليات والأنشطة التى تناسب مختلف المراحل العمرية وخاصة الأطفال والاستفادة من التخفيضات الكبيرة للأسعار، التى شملت مختلف إصدارات الكتب الخاصة بكافة دور النشر المشاركة بالمعرض والتى تصل هذا العام لـ 50 % تشجيعاً من وزارة الثقافة ودور النشر ولتحقيق أقصى استفادة للزائرين.
 
كما أشاد المحافظ بتنوع فعاليات المعرض التى تجمع ما بين الثقافى والفنى مؤكدا انها رئة ثقافية ومتنفس لأهالى الجيزة ومنطقة فيصل.
 
يذكر أنه تم افتتاح معرض فيصل للكتاب أمس الإثنين حيث تتواصل فعالياته من 8 حتى 18 رمضان فى أرض هيئة الكتاب بشارع فيصل.
 

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