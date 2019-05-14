ما هى المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز العام الحالى؟.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

حددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لنهايات هذه الترع.

وسيتم تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية لإزالة المشاتل المخالفة والغير محددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى، وحملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة "البدار" بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.

وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز الموسم الحالى.

1- الإسكندرية 2000 فدان

2- البحيرة 106 آلاف و650 فدان

3- الغربية 40 ألفا و600 فدان

4- كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان

5- الدقهلية 182 ألفا و550 فدان

6- دمياط 42 ألف فدان

7- الشرقية 127 ألفًا و850 فدان

8- الإسماعيلية ألفان و750 فدان

9- بورسعيد 30 ألف فدان