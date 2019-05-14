video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لليوم الثانى.. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:00 ص
لليوم الثانى.. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين
إضافة تعليق

تواصل المدارس الثانوى العام، تسليم طلاب الثانوية العامة دفعة العام الحالى 2019، بطاقات أرقام الجلوس لليوم الثانى بعد أن تسلمتها أمس الاثنين.

وناشدت المدارس طلابها، ضرورة التوجه إلى مقرها لاستلام بطاقة رقم الجلوس قبل انتهاء الشهر الجارى استعدادا للامتحانات التى تنطلق فى 8 يونيو المقبل، نظرا لدخول إجازة عيد الفطر، وحتى يمكن تلاشى أى مشكلة تتعلق بأى طالب تخص المواد التى يؤديها أو اللجنة التى يختبر فيها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، 2019، 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو، ويؤدى قرابة 680 ألف طالب وطالبة الاختبارات موزعين على 1820 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على كيفية أداء امتحان نهاية العام الإلكترونى

لطلاب الثانوية العامة.. أرقام الجلوس واللجان

الثانوية العامة على الأبواب.. 1820 لجنة سير على مستوى الجمهورية تضم 680 ألف طالب تحت رقابة 3 آلاف مراقب.. أبرز التعليمات وضع أرقام الجلوس فى مكان بارز.. وغرفة عمليات لتلقى شكاوى الطلاب وأولياء الأمور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار مصر

مصر اليوم الاخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة