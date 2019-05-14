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الثلاثاء، 14 مايو 2019 06:48 ص
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للحد من الأسمدة الكيماوية.. خطة التوسع لإنتاج المخصبات الزراعية× 6 معلومات

الثلاثاء، 14 مايو 2019 05:00 ص
للحد من الأسمدة الكيماوية.. خطة التوسع لإنتاج المخصبات الزراعية× 6 معلومات أسمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 ينشر "اليوم السابع "، خطة التوسع  فى انتاج المخصبات الزراعية للحد من الأسمدة الكيماوية، خاصة بعد انتشار مخصبات فى الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به .

بدء التوسع فى  3 وحدات لزيادة إنتاج المخصبات الحيوية الزراعية.

طرح منتجات المخصبات المسجلة فى الجمعيات الزراعية.

حملات رقابية مكثفة على مصانع ومنافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية.

أخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات .

حظر بيع غير المسجلة من وزارة الزراعة بالمنافذ الأهلية والجمعيات.

قيام الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الافات بضبط أى مخالفات وتحويلة للنيابة.

حملات للتعرف على مشاكل المزارعين تجاه أى مخصب تم تداوله دون الرجوع  للمختصين .

 


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