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لطلاب الثانوية العامة.. أرقام الجلوس واللجان

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:50 ص
لطلاب الثانوية العامة.. أرقام الجلوس واللجان طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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بإستطاعة طلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام جلوسهم، الآن بعد إعلانها رسميًا إلكترونيًا على أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس غدا الأحد 12 مايو 2019.
 
 
 
ويتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب دون أى مقابل مادى، وفى حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهاً فقط.
جدير بالذكر أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التى سيؤدى الامتحان فيها.
 

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