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لأول مرة.. جهاز مدينة بدر يحصل على الضبطية القضائية للقضاء على ظاهرة الوحدات المخالفة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:50 ص
لأول مرة.. جهاز مدينة بدر يحصل على الضبطية القضائية للقضاء على ظاهرة الوحدات المخالفة مشروع الإسكان الاجتماعى - صوره أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالاسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك خلال مرور رئيس جهاز مدينة بدر، على الحي الخامس بالمدينة، والاستجابة الفورية لبعض شكاوى سكان الحي، من قيام بعض ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي، بتأجير الوحدات  للعمالة، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال التنسيقات للحدائق الخارجية والداخلية بالمدينة، وكذا استكمال أعمال الإنارة للأعمدة، وإصدار التوجيهات لكل من إدارة الكهرباء، والزراعه وتنسيق المواقع والأحياء، والنظافة، بسرعة تنفيذ تلك التكليفات.

كما عقد المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وتم عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل  بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية فى هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وسرعة إصدار  التعليمات اللازمة لذلك.

 


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