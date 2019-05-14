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الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:42 م
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كوريا الشمالية تطالب باستعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:30 م
كوريا الشمالية تطالب باستعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج (أ ش أ)
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وصفت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، مصادرة الولايات المتحدة سفينة شحن تابعة لها بـ "العمل غير القانونى"، مطالبة بضرورة استعادة السفينة.

وأضافت الخارجية الكورية الشمالية ـ فى بيان لها أورده راديو مونت كارلو الدولى ـ أن مصادرة السفينة ينتهك روح اتفاق القمة التى جمعت بين زعيمى البلدين دونالد ترامب، وكيم جونج أون فى 12 يونيو الماضى فى سنغافورة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضى إنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية اتهمتها بشحن الفحم بشكل غير قانونى، فى انتهاك للعقوبات المفروضة على بيونج يانج بعد أن احتجزتها إندونيسيا فى البداية.

 


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