كوريا الشمالية: احتجاز أمريكا سفينة لها ينتهك روح قمة ترامب وكيم

رويترز

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن تابعة لها عمل غير قانونى ينتهك روح اتفاق فى القمة، التى جمعت بين زعيمى البلدين دونالد ترامب وكيم جونج أون فى 12 يونيو فى سنغافورة.

وذكرت وزارة الخارجية فى كوريا الشمالية فى بيان أنها ترفض قرارات مجلس الأمن الدولى ضدها، والتى احتجت الولايات المتحدة بها فى احتجاز السفينة، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت الأسبوع الماضى إنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية اتهمتها بشحن الفحم بشكل غير قانونى فى انتهاك للعقوبات المفروضة على بيونج يانج بعد أن احتجزتها إندونيسيا فى البداية.