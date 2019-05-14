كل ما تريد معرفته عن حادث مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبر الخيمة × 11 معلومة

القليوبية - نيفين طه

شهدت منطقة الوحدة العربية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، واقعة قتل القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس على يد "فراش" بالكنيسة، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الواقعة وتطوراتها فى 11 معلومة.

1- المتهم بالقتل يدعى كمال شوقي، 54 سنة مقيم منطقة أم بيومى دائرة القسم ويعمل خادم بالكنيسة "قاتل كاهن الكنيسة"

2- تم ارتكاب الجريمة بعد انتهاء القس "مقار سعد" للدرس الدينى بالكنيسة فى الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين.

3- يعمل كمال شوقى منذ 6 سنوات هو وزوجته بالكنسية.

4- الواقعة تمت لوجود خلافات سابقة بين الكاهن والمتهم، بحسب التحقيقات الأولية، حول تراجع القس مقار عن وعوده لخادم الكنيسة بمساعدته ماديا فى زواج بنات الأخير.

5- قتل "القس مقار سعد" داخل مكتبة الكنيسة.

6- السلاح المستخدم هو "طبنجة" غير مرخصة

7- تم تصويب 3 طلقات نارية على رأس الكاهن.

8- حصل المتهم على السلاح من شخص - لا يعلم بيانته - وذلك قبل ارتكاب الواقعة بيومين.

9- قام المتهم بإخفاء السلاح داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس.

10- النيابة تستدعى شهود العيان من العاملين بمكتبة الكنيسة، لاستجوابهم.

11ـ النيابة تقرر حبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات