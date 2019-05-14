فيديو.. وزير الدفاع يشارك أبطال الجيش الثالث وقوات شرق القناة الإفطار

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فعاليات لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناه لمكافحة الإرهاب.

وأكد القائد العام، على أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة ملكًا للشعب وصاحبة المسئولية الأكبر فى حماية الأمن القومى المصرى، مع الاستمرار فى بناء الوطن وتحقيق الإنجازات المتلاحقة فى مجالات التعمير والتنمية، والمضى قدمًا نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة أفرعها وتخصصاتها لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساتة .

وأثنى القائد العام على الدور الوطنى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فى تنفيذ كافه المهام التى توكل إليهم بدقه وكفاءة عالية وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكدًا على أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والاستقرار فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات.