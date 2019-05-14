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فى اليوم العالمى للأسرة.. 10 أرقام عن الأسر المصرية.. أبرزها 56% يعيشون بالريف

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:00 ص
فى اليوم العالمى للأسرة.. 10 أرقام عن الأسر المصرية.. أبرزها 56% يعيشون بالريف اليوم العالمى للأسرة - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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يُحتفل غدا الأربعاء، الموافق 15 مايو 2019، باليوم العالمى للأسرة، حيث إنه منذ إعلان الأمم المتحدة عام 1993 قرارها باعتبار هذا اليوم احتفالا دولياً فى إطار الأهمية التى يوليها المجتمع الدولى للأسر، ويتم الاحتفال به فى اليوم الخامس عشر من شهر مايو سنوياً.

وبمناسبة اليوم العالمى للأسرة، ينشر "اليوم السابع"، 10 أرقاما هامة عن الأسر المصرية، وذلك من واقع البيانات الرسمية التى رصدها التعداد السكانى لعام 2017، والمنفذ من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

1- يبلغ عدد الأسر المصرية، 23.456 مليون أسرة.

2- 56% من إجمالى عدد الأسر يعيش فى الريف بنحو 13.155 مليون أسرة.

3- 44% من إجمالى عدد الأسر يعيش فى الحضر بنحو 10.3 مليون أسرة.

4- يشكل عدد الأفراد الذكور فى الأسر المصرية 48.788 مليون ذكر.

5- يشكل عدد الأفراد الإناث فى الأسر المصرية 45.905 مليون أنثى.

6- تعد محافظة القاهرة، أكثر المحافظات من حيث عدد الأسر بها بنحو 2.596 مليون أسرة.

7- تأتى محافظة الجيزة فى المركز الثانى من حيث عدد الأسر المصرية بها بنحو 2.154 مليون أسرة.

8- تحتل محافظة الشرقية المركز الثالث من حيث عدد الأسر بـ 1.728 مليون أسرة.

9- تعد محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات من حيث عدد الأسر بها بنحو 23.868 ألف أسرة.

10- تحتل محافظة المنيا أكثر محافظات الصعيد فى عدد الأسر بها، إذ يوجد بها 1.312 مليون أسرة.
 


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