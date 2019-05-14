فودافون مصر: لهذه الأسباب لن نرفع أسعار كروت الشحن

كتبت هبة السيد

قال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر، إن الشركة لن ترفع أسعار كروت الشحن، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل للحفاظ، وذلك من أجل عملائنا وإعطاء تجربة أفضل للعميل مع فودافون، نافيا أن يكون هناك طلبات من الشركة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برفع أسعار كروت الشحن.

وأضاف عصام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حفل سحور الشركة الذى أقامته بخيمة قمر الدين أحد أكبر الخيم الرمضانية، أن الشركة لم تتأثر بفرض رسم تنمية على خطوط المحمول الجديدة حيث يصل عدد عملاء الشركة إلى نحو 44 مليون عميل تتصدر بهم سوق المحمول من حيث حجم المشتركين.

وتابع: "أن عدد مشتركى المحمول لم ينخفض ولكن كانت هناك خطوط بحوزة التجار عند إصدار قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية، وهى ما أدت إلى خفض مبيعات الخطوط عقب إصدار القرار، فضلا عن أن عدد من عملاء المحمول كان يشترى خطوط جديدة للاستفادة بعرض معين ثم ترك الحظ بعد انتهاء العرض.

وتتصدر فودافون سوق المحمول بمصر من حيث حجم المشتركين ولديها نحو 8 آلاف محطة محمول منها 6 آلاف محطة مزودة بتكنولوجيا الجيل الربع للمحمول وباقى المحطات سيتم تزويدها بالجيل الرابع تباعا.