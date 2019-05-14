عمار الحكيم: الشعب العراقى يثمن الدعم المصرى له فى مختلف الأزمات

الكويت (أ ش أ)

أكد رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى، رئيس تحالف الإعمار عمار الحكيم أن الشعب العراقى يثمن الدعم المصرى له فى مختلف الأزمات، واصفا العلاقات بين البلدين ب"القوية والمتميزة".

وأضاف الحكيم- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على هامش زيارته السنوية إلى الكويت، أن العلاقات المصرية - العراقية ضاربة فى جذور التاريخ، سواء على المستوى الاقتصادى، أو السياسى، أو الثقافى، حيث دائما ما تحرص القيادة السياسية فى البلدين، على تدعيم أواصر تلك العلاقات.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية فى العراق، أكد الحكيم أنها باتت فى تحسن مستمر، مؤكدا أن العراق بدأ يتعافى، ويخرج من عنق الزجاجة، رغم أن أمامه الكثير للمضى قدما نحو البناء والتنمية.

وأشار إلى وجود إقبال من رجال الأعمال والمستثمرين على التواجد فى العراق والاستثمار فيه، وهو ما يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية فى البلاد فى أعقاب هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، والانتصار على فتنة الطائفية التى كادت تفتك بالعراق.

وأضاف الحكيم أنه من شواهد تحسن الأوضاع الأمنية فى العراق، إبرام عدد من العقود مع كبريات الشركات العالمية للعمل فى العراق، ومنها على سبيل المثال، إبرام عقد مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 14 مليار دولار، وآخر مع شركة "اكسون موبيل" والذى تقدر قيمته بنحو 54 مليار دولار.