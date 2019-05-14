video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عمار الحكيم: الشعب العراقى يثمن الدعم المصرى له فى مختلف الأزمات

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:06 م
عمار الحكيم: الشعب العراقى يثمن الدعم المصرى له فى مختلف الأزمات عمار الحكيم
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى، رئيس تحالف الإعمار عمار الحكيم أن الشعب العراقى يثمن الدعم المصرى له فى مختلف الأزمات، واصفا العلاقات بين البلدين ب"القوية والمتميزة".

وأضاف الحكيم- فى تصريحات  لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على هامش زيارته السنوية إلى الكويت، أن العلاقات المصرية - العراقية ضاربة فى جذور التاريخ، سواء على المستوى الاقتصادى، أو السياسى، أو الثقافى، حيث دائما ما تحرص القيادة السياسية فى البلدين، على تدعيم أواصر تلك العلاقات.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية فى العراق، أكد الحكيم أنها باتت فى تحسن مستمر، مؤكدا أن العراق بدأ يتعافى، ويخرج من عنق الزجاجة، رغم أن أمامه الكثير للمضى قدما نحو البناء والتنمية.

وأشار إلى وجود إقبال من رجال الأعمال والمستثمرين على التواجد فى العراق والاستثمار فيه، وهو ما يؤكد تحسن الأوضاع الأمنية فى البلاد فى أعقاب هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، والانتصار على فتنة الطائفية التى كادت تفتك بالعراق.

وأضاف الحكيم أنه من شواهد تحسن الأوضاع الأمنية فى العراق، إبرام عدد من العقود مع كبريات الشركات العالمية للعمل فى العراق، ومنها على سبيل المثال، إبرام عقد مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 14 مليار دولار، وآخر مع شركة "اكسون موبيل" والذى تقدر قيمته بنحو 54 مليار دولار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمار الحكيم يشدد على ضرورة إبعاد العراق عن المحاور الإقليمية والدولية

عمار الحكيم: الرئيس السيسى له رؤية واضحة تجاه دعم العلاقات المصرية العراقية

عمار الحكيم يشدد على أهمية استدامة وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والعراق

عمار الحكيم يجدد دعوته لعقد قمة بين مصر والسعودية وتركيا وإيران لوقف نزيف الدم

بالفيديو.. عمار الحكيم: السيسى شخصية متواضعة ومخافة الله حاضرة على لسانه

بالصور.. عمار الحكيم: وصول الإرهاب لمصر خطرا على العرب بصفتها نقطة ارتكاز الإقليم

عمار الحكيم

العراق

مصر

اخبار العراق

الشعب العراقى

الدعم المصرى للعراق

الكويت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة