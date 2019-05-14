عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن.. وتفريغ 2500 طن حديد بموانئ بورسعيد

الإسماعيلية - جمال حراجى - بورسعيد - السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة، بحمولة 3.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال LIGNILIYA بحمولة 171 ألف طن، قادمة من جبل طارق، ومتجهة إلى قطر.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم اليابان MACKINAC BRJEGE، بحمولة 160 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى اليونان.

وعلى جانب آخر، أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الثلاثاء بلغت 26 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتان ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة VON PERLE والتى ترفع علم كوك إيلاند ويبلغ طولها 89مترًا والغاطس 4 أمتار، وذلك لتفريغ 2500 طن حديد بالميناء، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء