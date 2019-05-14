عاطل يصيب زوجته بطلق نارى خلال مشاجرة مع شقيقته بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

أصيبت ربة منزل بطلق نارى على إثر قيام زوجها بالمشاجرة مع شقيقته لرفضها إعطائه مبلغا ماليا بدائرة قسم الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم شرطة الخصوص، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابه بشارع عبدالفتاح دائرة القسم .

على الفور انتقل المقدم محمود عادل رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من، طرف أول: "ولاء. ح. ف " 25 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع محمد عبدالفتاح، دائرة القسم ، و"نصرة. م . ر" 40 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان "شقيقة زوج الأولى "مصابة بطلق نارى خرطوش بالكتف الأيمن، وتم نقلها لمستشفى المطرية التعليمى، وطرف ثانى: شقيق الأولى المدعو "فوزى. ح. ف"21 سنة عاطل ومقيم شارع الرشاح، دائرة القسم ، و"حموده .ت . ح" 34 سنة، عاطل ومقيم 4 شارع بن عباس دائرة القسم، وذلك حال زيارة الثالث لشقيقته الأولى بمنزلها وطلبه منها مبلغ مالى وحال رفضها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثالث بالاستعانة بالرابع الذى أحضر سلاح نارى فرد خرطوش وأطلق عيار نارى أحدث إصابة الثانية.

جرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد الرابع ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11673 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.