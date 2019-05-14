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ظريف يزور الهند لإجراء محادثات بعد العقوبات الأمريكية على إيران

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:45 ص
ظريف يزور الهند لإجراء محادثات بعد العقوبات الأمريكية على إيران وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز
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يجرى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف محادثات مع نظيرته فى العاصمة الهندية نيودلهى اليوم الثلاثاء بعدما أوقفت الهند مشتريات النفط الإيرانى الشهر الجارى فى أعقاب عودة العقوبات الأمريكية على طهران.

وكانت الهند ثانى أكبر مشتر لنفط إيران بعد الصين لكنها أوقفت الواردات بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران ثم ألغت إعفاءات كانت ممنوحة لثمانى دول منها الهند وكانت تسمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيرانى.

وقال ظريف لوكالة (إيه.إن.آى) المرتبطة بشراكة مع وكالة رويترز أمس الاثنين قبيل محادثاته مع الوزيرة سوشما سواراج "الهند أحد أهم شركائنا اقتصاديا وسياسيا وإقليميا".

وأضاف "نجرى مشاورات دورية مع الهند بشأن موضوعات متنوعة وأنا هنا للتشاور مع نظيرتى حول أحدث التطورات فى المنطقة وكذلك علاقاتنا الثنائية".

وقال ظريف "من المؤسف أن الولايات المتحدة تصعد الموقف بلا داعي. نحن لا نسعى إلى التصعيد لكننا ندافع عن أنفسنا دائما".

 


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