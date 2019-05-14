video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:30 ص
طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام امتحانات الازهر - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

بدأت اللجنة الأولى للشهادة الابتدائية الأزهرية حيث يؤدى الطلاب فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام ،الامتحان بمادتى التربية الإسلامية والعلوم ..

كما يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية امتحانات نهاية العام حيث يمتحن الطلاب باللجنة الأولى مادتى أصول الدين ورقة أولى تفسير وحديث و العلوم.

وكانت قد انطلقت امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، صباح أمس الإثنين 13 مايو 2019، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من مايو الجاري.

من جانبه يقوم الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على عدد من لجان الشهادة الإعداداية والابتدائية جدير بالذكر أنه تقرر إنشاء غرفة علمليات متابعة على مستوى المناطق الأزهرية المختلفة، وعلى مدار اليوم لمتابعة العملية الامتحانية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان الأقصر

ننشر نماذج بوكليت امتحانات الثانوية الأزهرية 2019

إعلان الأعداد النهائية للمتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل.. قطاع المعاهد: عددهم حتى الآن 151 ألف ومرشح للزيادة.. رئيس القطاع: الانتهاء من تدريب رؤساء اللجان وأعضاء لجان المراقبة

الثانوية الأزهرية تقترب من النهاية.. 160 ألف طالب يؤدون الامتحانات بـ600 لجنة.. ممنوع اصطحاب المحمول للطلاب والمراقبين.. و6 محاذير تلغى الاختبارات.. وهذه نصائح قطاع المعاهد الأزهرية للطلبة

ننشر مواصفات نموذج "بوكليت" اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية

الشهادة الابتدائية

الشهادة الاعدادية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

العلوم

التفسير

أصول الدين

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة