طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام

بدأت اللجنة الأولى للشهادة الابتدائية الأزهرية حيث يؤدى الطلاب فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام ،الامتحان بمادتى التربية الإسلامية والعلوم ..

كما يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية امتحانات نهاية العام حيث يمتحن الطلاب باللجنة الأولى مادتى أصول الدين ورقة أولى تفسير وحديث و العلوم.

وكانت قد انطلقت امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، صباح أمس الإثنين 13 مايو 2019، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من مايو الجاري.

من جانبه يقوم الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على عدد من لجان الشهادة الإعداداية والابتدائية جدير بالذكر أنه تقرر إنشاء غرفة علمليات متابعة على مستوى المناطق الأزهرية المختلفة، وعلى مدار اليوم لمتابعة العملية الامتحانية.