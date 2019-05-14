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طالبان وراء سرقة ورق الإجابة من معهد أزهرى فى سوهاج

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:22 م
طالبان وراء سرقة ورق الإجابة من معهد أزهرى فى سوهاج امتحانات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط طالبين لقيامهما بسرقة أوراق إجابات الطلبة من داخل مكتب شئون الطلبة بأحد المعاهد بقرية شندويل بسوهاج .

 

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج - باكتشاف سرقة أوراق إجابات بعض المراحل التعليمية من داخل معهد قرية شندويل الإعدادى الثانوى وبعض الملفات الخاصة بالطلبة من داخل مكتب شئون الطلبة بالطابق الثانى بالمعهد، وأن جميع أعمال التصحيح الخاصة بتلك الأوراق تم الإنتهاء منها ومحفوظة إلكترونيا .

 

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن تحديد مرتكبى الحادث وهما ( طالبان بالصف الثانى الثانوى بذات المعهد، ومقيمان دائرة المركز ) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لسوء معاملة أحد مسئولى المعهد لهما، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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