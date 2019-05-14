ضبط 6,500 طن أعلاف دواجن وتوابل مجهولة المصدر بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6,500 طن أعلاف دواجن وتوابل مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك داخل مطحن غير مرخص بالإسكندرية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الجرائم التموينية والتصدى للغش التجارى لتحقيق الإنضباط بالأسواق.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بالإسكندرية قيام المدير المسئول عن مطحن عطارة وعلافة غير مرخص بدائرة قسم شرطة مينا البصل بحيازة كميات كبيرة من أعلاف الدواجن مُنتهية الصلاحية ، وغير صالحة للإستخدام .. بقصد طحنها وإعادة تدويرها وطرحها للبيع لمزارع الدواجن على أنها أعلاف صالحة للإستخدام مدخلاً الغش والتدليس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطحن المشار إليه ، وأمكن ضبط كميات قدرها (6,500 طن من أعلاف الدواجن والتوابل) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.