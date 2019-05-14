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الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:26 م
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ضبط 472 كيلو أمعاء ودهن حيوانى وعكاوى غير صالحة بالفيوم

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:17 م
ضبط 472 كيلو أمعاء ودهن حيوانى وعكاوى غير صالحة بالفيوم الدهن الحيوانى المضبوط
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت حملة من مديرية الطب البيطرى بمحافطة الفيوم، من ضبط كمية من الدهن الحيوانى والمخ والعكاوى غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


وقد شنت مديرية الطب البيطرى حملات على منافذ بيع اللحوم ومداخل المحافظة للكشف على اللحوم قبل بيعها للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بـ 472 كيلو أمعاء ودهن حيوانى ومخ وعكاوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

 


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