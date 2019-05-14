ضبط 43 مخالفة متنوعة فى حملات تموينيه بالغربية

الغربيه - محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين فى السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتشكيل حملة لضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 43 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة ، وعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع خبز مدعم وتجميع خبز بلدى مجفف.

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وتلاعب فى الأوزان، تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.