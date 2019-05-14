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ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية بينهم حكم بالمؤبد فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:55 م
ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية بينهم حكم بالمؤبد فى البحر الأحمر ضبط متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط "أحمد. م. ج" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات جنايات سفاجا، والمحكوم عليه بالسجن "مؤبد" وغرامة نصف مليون جنية بجلسة 3 من أبريل الماضى. 

كما تم ضبط "صابر. م. ط" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 891 / 2018 جنايات ثان الغردقة حصر رقم 665/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات "تزوير". 

كذلك تم ضبط "بدرية. ع. ا " والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 13185 / 2018 جنايات أول الغردقة حصر رقم 57/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه "مخدرات" .

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من تنفيذ 421 حكما متنوعا ما بين جنح وغرامات ومستأنف


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