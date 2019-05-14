ضبط موظفين اختلسا 52 ألف جنيه من مستشفى ملوى العام

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط اثنين من موظفى مستشفى ملوى العام لقيامهما باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما، فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام كلٍ من (مدير مالى وإدارى بمستشفى ملوى العام بالمنيا- مسئول دفتر بذات المستشفى).. باختلاس مبالغ مالية بلغ إجماليها (52,670) اثنان وخمسون ألف وستمائة وسبعون جنيها من جهة عملهما من خلال قيام الأول بصرف مبالغ مالية لـ (25 ) موظف بدون وجه حق خلال الفترة من 29/4/2017 حتى 27/3/2019 وتحرير كشوف حضور أكثر من المدونة بالدفاتر.. الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ مالية أكثر من المستحقة دون وجه حق وقيام الثانى بإثبات ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة.. مما أضر بأموال جهة عملهما.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المختصة لفحص أعمال الوحدة التى يعمل بها المتهمان بالمستشفى, وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لذلك وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.