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ضبط شخص لقيامة بالنصب على السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:56 م
ضبط شخص لقيامة بالنصب على السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية ضبط متهم - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط أحد الأشخاص لنصبه على السيدات عبر الفيس بوك، حيث تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من إحدى المواطنات- مقيمة بالإسكندرية، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لقيامة بالنصب عليها من خلال نشره مشاركات تتضمن الإعلان عن جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لسيدات "أرامل – مطلقات" وغيرهم ممن هن فى حاجة لمساعدات وقروض مالية وبتواصل الشاكية معه لطلب مساعدتها طلب منها تحويل مبالغ مالية عن طريق كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة، وعلى إثر ذلك قامت الشاكية بتحويل ألف وخمسمائة جنيه ولم يقم بمساعدتها.

 

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبتفتيش مسكنه تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار إليها باستكمال التفتيش تم العثور على مجموعة من الأوراق (صور شهادات طلاق، وثائق زواج، شهادات وفاة، شهادات ميلاد، صور فوتوغرافية) للعديد من السيدات ومبلغ مالى .

 

بمواجهة المتهم المذكور إعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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