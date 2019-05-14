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صور.. نقل رئيس البرازيل السابق لمقر الشرطة للتحقيق معه فى تهم فساد

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:06 ص
صور.. نقل رئيس البرازيل السابق لمقر الشرطة للتحقيق معه فى تهم فساد التحقيق مع ميشيل تامر
كتب- هاشم الفخرانى - صور ( رويترز)
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نقلت الشرطة البرازيلية الرئيس البرازيلى السابق ميشيل تامر إلى مقر يتبعها، لمواصلة التحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه، ومنها ارتكاب جرائم فساد على خلفية مزاعم باستخدام وسيط لاستلام حقيبة بها أموال من شركة لحوم عالمية.

 

التحقيق مع ميشيل تامر
التحقيق مع ميشيل تامر

 

وألقت الشرطة القبض على تامر، الذى تولى الرئاسة فى عام 2016 وحتى نهاية عام 2018، فى إطار تحقيق منفصل واتهمته بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تطلب رشى مقابل مشروعات أشغال عامة، وينفى تامر جميع الاتهامات الموجهة له ونجح محاموه فى تأمين إطلاق سراحه بكفالة فى الأسبوع الحالى.

 

ميشيل تامر
ميشيل تامر

 

وفى عام 2017 ظهر رودريجو دا روشا لوريس فى مقطع مصور سجلته كاميرات مراقبة أمنية فى أحد مطاعم ساو باولو وهو يحمل حقيبة بها 128166 دولارا، قال ممثلو الادعاء إنها رشوة من ملاك شركة اللحوم.

 

الشرطة البرازيلية تحيط بالرئيس السابق ميشيل تامر
الشرطة البرازيلية تحيط بالرئيس السابق ميشيل تامر

 

وقال محامى تامر إدواردو كارنيلوس فى بيان: إن الاتهامات جزء من "عملية خسيسة تهدف لتشويه صورة رئيس الجمهورية السابق"، وأضاف أن هذه الاتهامات "ليس لها أساس من الصحة".

 

التحقيق مع ميشيل تامر
التحقيق مع ميشيل تامر

 


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