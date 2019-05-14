صور.. ميركل تلقى كلمة أمام حوار بطرسبرج للمناخ

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

ألقت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إلقاء كلمة أمام ممثلى 35 دولة خلال مؤتمر دولى للمناخ فى برلين، اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الثانى والأخير لحوار بطرسبرج غير الرسمى.

وانطلق حوار بطرسبرج غير الرسمى عام 2010، فى محاولة لإحياء مفاوضات المناخ بعد فشل قمة الأمم المتحدة فى كوبنهاجن قبل ذلك التاريخ بنحو عام.