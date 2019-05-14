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صور.. مياه الصرف الصحى تغرق شارع بالوارق.. والأهالى:"محدش سأل فينا"

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:36 ص
صور.. مياه الصرف الصحى تغرق شارع بالوارق.. والأهالى:"محدش سأل فينا" مياه الصرف تغرق شارع أولاد أبو فاطمة بالوراق
كتب على عبد الرحمن
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شكا أهالى شارع أولاد أبو فاطمة بمدينة وراق الحضر، التابعة لمحافظة الجيزة، من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى، مما يعوق حركة السير على الأقدام فى الشارع.

وقالت إحدى السيدات من أهالى الشارع، إنها تجد صعوبة فى الخروج من الشارع بصحبة أطفالها، بسبب مياه الصرف الصحى التى تغرق الشارع، مشيرة إلى أن عدد من أهالى الشارع وضعوا حجارة طوب كبيرة لتساعدنا على المرور والخروج من الشارع إلا أن المياه غمرتها.

فيما أكد آخر أن مياه الصرف الصحى تغرق الشارع من حين لآخر، قائلاً:"الشارع يقع أمام حى الوراق مباشرة ومع ذلك لا يسأل عنا المسئولين، وكل مرة نشكو فيها يأتون بسيارة كسح تشفط المياه وما نلبث حتى تعود مرة أخرى دون حل جذرى للمشكلة".

وناشد الأهالى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولى حى الوراق ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، التدخل لحل المشكلة جذريًا، وعدم الاكتفاء بشفط المياه فقط.

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