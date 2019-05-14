صور.. منافسة شرسة على المربع الذهبى بدورة نجوم سنباط الرمضانية برعاية الإعلامى محمد فودة

وصلت منافسات أقوى دورة رمضانية بمحافظة الغربية، دورة ملعب النجوم بسنباط والتى تُقام تحت رعاية الكاتب والإعلامى محمد فودة، إلى يومها الثامن، وسط منافسات قوية وشرسة بين جميع الفرق من أجل التواجد بين الأربعة الكبار الذين سيتم تكريمهم، حيث بدأت اليوم منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة، حيث يشارك بالدورة 32 فريقًا.

والفرق المشاركة هى: "زفتى- ميت غمر- شبرا مليس- ميت المخلص- شبرا اليمن- ميت النور- شبرا اليمن ب- كفر سنباط- كفر ششتا- ششتا- شنراق- المنيا- عزبة عويس- عزبة أبوعلي- حانوت- كفر شبرا قلوج- العجزية- الابطال- الشهيد- الشهيد جمال النجار- الشهيد عنتر فوده- الدوار- البركة- لشون- العمري- الهلال- الشيخ يوسف- اى سى ميلان- الجامع الكبير- أكاديمية صقر- الوحدة- الايمان".

من جانبهم، وجه الشباب المشارك فى منافسات الدورة، والجماهير الحاضرة شكرهم لفودة على رعايته للدورة، مؤكدين أنهم اعتادوا منه على رعاية كل الأحداث التى تخص الشباب على كافة الأصعدة خاصة الصعيد الرياضى.

بينما أكد مصطفى سليم الشهير بـ"الكوتش"، المشرف العام على الدورة، أن دورة ملعب النجوم برعاية الكاتب والإعلامى محمد فودة، تشهد إقبالًا كبيرًا من الكبار والصغار، خاصة أنها تشهد منافسات كبيرة بين نجوم زفتى والقرى المجاورة.

وأكد جودة العزب، المتحدث بإسم الدورة، أن عدد الفرق الذى يشارك فى الدورة 32 فريقا من كافة أنحاء مركز ومدينة زفتى، تم تقسيمهم على 8 مجموعات ويمثل كل فريق 6 لاعبين داخل الملعب و3 لاعبين فى الاحتياطى، مما يعطى مجال كبير لإكتشاف المواهب وتنميتها الأمر الذى يجذب خبراء كرة القدم من كافة أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وانتهت منافسات اليوم بفوز ششتا على عزبة إيه سى ميلان، بثمانية أهداف مقابل هدفين، وهى أثقل نتيجة شهدتها منافسات اليوم.

وفى باقى اللقاءات فاز الجامع الكبير على عزبة عويس بأربعة أهداف مقابل هدف، كما فاز العزيزية على كفر حانوت بثمان أهداف مقابل خمس أهداف، وهى أكثر المباريات تهديفًا فى الدورة حتى الأن.



