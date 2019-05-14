صور.. ماكرون يشارك فى جنازة الجنود ضحايا عملية تحرير رهائن بوركينا فاسو

شارك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، فى جنازة الجنود الذين قتلوا قبل عدة أيام أثناء مشاركتهم فى عملية تحرير رهائن.

كانت القوات الخاصة الفرنسية قد تمكنت من تحرير 4 رهائن هم فرنسيان وأمريكى وكورى جنوبى خلال عملية تدخل "مركبة" فى شمال بوركينا فاسو قتل خلالها جنديان فرنسيان، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية فى بيان تحرير الرهائن " فى عملية عسكرية قادتها القوات الفرنسية مساء الخميس الجمعة فى شمال بوركينا فاسو". وقتل 4 من الخاطفين خلال العملية، بحسب قيادة الجيش الفرنسى، التى لم تعطِ معلومات عن هوية المجموعة الخاطفة.



أثناء الجنازة الفرنسية

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسى يعزى أقارب الضحايا

إيمانويل ماكرون

تشييع الجنود لمثواهم الأخير



تكريم الجنود أثناء الجنازة



تكريم الجنود الفرنسيين



جانب من الجنازة



جانب من جنازة الجنود



جنازة الجنديين الفرنسيين



جنازة جنديين فرنسيين



ذوى الضحايا



صور الجنديين تتصدر الساحة



قيادات الجيش تلقى التحية العسكرية تحية للضحايا



الجنازة



ماكرون يشارك فى الجنازة



ماكرون يصافح الحضور



ماكرون يعزى ذوى الضحايا



ماكرون يلقى كلمة على هامش الجنازة



مشاركون يحملون صور الضحايا



مشهد بالجنازة