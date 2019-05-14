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صور.. ماكرون يشارك فى جنازة الجنود ضحايا عملية تحرير رهائن بوركينا فاسو

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:27 م
صور.. ماكرون يشارك فى جنازة الجنود ضحايا عملية تحرير رهائن بوركينا فاسو الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
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شارك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، فى جنازة الجنود الذين قتلوا قبل عدة أيام أثناء مشاركتهم فى عملية تحرير رهائن.

كانت القوات الخاصة الفرنسية قد تمكنت من تحرير 4 رهائن هم فرنسيان وأمريكى وكورى جنوبى خلال عملية تدخل "مركبة" فى شمال بوركينا فاسو قتل خلالها جنديان فرنسيان، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية فى بيان تحرير الرهائن " فى عملية عسكرية قادتها القوات الفرنسية مساء الخميس الجمعة فى شمال بوركينا فاسو". وقتل 4 من الخاطفين خلال العملية، بحسب قيادة الجيش الفرنسى، التى لم تعطِ معلومات عن هوية المجموعة الخاطفة.

 
أثناء الجنازة الفرنسية
أثناء الجنازة الفرنسية
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى يعزى أقارب الضحايا
الرئيس الفرنسى يعزى أقارب الضحايا
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
تشييع الجنود لمثواهم الأخير
تشييع الجنود لمثواهم الأخير
تكريم الجنود أثناء الجنازة
تكريم الجنود أثناء الجنازة
تكريم الجنود الفرنسيين
تكريم الجنود الفرنسيين
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
جانب من جنازة الجنود
جانب من جنازة الجنود
جنازة الجنديين الفرنسيين
جنازة الجنديين الفرنسيين
جنازة جنديين فرنسيين
جنازة جنديين فرنسيين
ذوى الضحايا
ذوى الضحايا
صور الجنديين تتصدر الساحة
صور الجنديين تتصدر الساحة
قيادات الجيش تلقى التحية العسكرية تحية للضحايا
قيادات الجيش تلقى التحية العسكرية تحية للضحايا
لجنازة
الجنازة
ماكرون يشارك فى الجنازة
ماكرون يشارك فى الجنازة
ماكرون يصافح الحضور
ماكرون يصافح الحضور
ماكرون يعزى ذوى الضحايا
ماكرون يعزى ذوى الضحايا
ماكرون يلقى كلمة على هامش الجنازة
ماكرون يلقى كلمة على هامش الجنازة
مشاركون يحملون صور الضحايا
مشاركون يحملون صور الضحايا
مشهد بالجنازة
مشهد بالجنازة
موكب الجنازة
موكب الجنازة

 


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