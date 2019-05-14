صور.. مأساة طالب إعدادى بالقليوبية فقد بصره.. وأسرته تناشد علاجه

القليوبية نيفين طه

مأساة تعيشها أسرة الطفل "أحمد محمد محروس" الطالب بالصف الأول الإعدادى بمدينة شبرا الخيمة، حيث تعرض خلال لهوه لرش خرطوش من أحد الأشخاص خلال مشاجرة، مما أصابه لفقد بصره وحرمانه من الحياة فى بداية عمره.

وتقول ثرية سطوحى والدة "أحمد" إنها تعيش كابوسا بعد تلك الواقعة البشعة التى تعرض لها نجلها بسبب معدومى الرحمة والإنسانية، قائلة: إحنا ناس غلابة لن نملك تكاليف علاج نجلى، حيث إننى أعمل عاملة بمستشفى ووالده أيضا، ولدى ثلاث أبناء غيره.

وأكملت "الأم" أحمد طالب متميز بالمدرسة، وكان دائما يقول لى إنه يتمنى أن يكون طبيبا ويساعدنى أنا ووالده، ولكن القدر لم يمهله تحقيق حلمه وحرم من نعمة الأبصار، منهم لله ولاد الحرام، أصابوه بانفجار بالعين اليمنى، ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزه، وأبلغنى الطبيب بالطامة الكبرى أن نجلى فقد بصره ولا يستطيع إجراء له عملية جراحية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ للعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول "أحمد محروس م"، طالب، مصاب برش خرطوش، والحالة العامة غير مستقرة ولا يمكن استجوابه.

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، وتبين حدوث مشاجرة "طرف أول "كريم ع" طالب، وطرف ثان "كريم ر ا" طالب، وذلك لوجود خلافات بينهما على لعب الكرة، وعلى إثر ذلك قام أهل الطرف الثانى بالاعتداء على الأول بالضرب وقام خال الأول "أحمد م ع" سائق، بالحضور لمناصرته وقام بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة المجنى عليه حال مروره بمكان المشاجرة وبسؤال والد المصاب "محمد م م" موظف، اتهم الأخير بإحداث إصابة نجله.

وتمكن العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وبداخله فارغ طلقة خرطوش من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13576 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.

رقم الحالة 01204088150



















