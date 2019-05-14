صور.. فرنسا تستعد لتأبين جندييها المقتولين خلال تحرير رهائن فى بوركينا فاسو

كتب : أحمد علوى

تقيم فرنسا اليوم الثلاثاء، حفل تأبين وطنى للجنديان فاسو سيدريك، وآلان برتونسيلو، اللذان قتلا الأسبوع الماضى خلال عملية تحرير رهائن فى بوركينا فاسو.

وقالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، إن مراسم تأبين وتكريم الجنديين الفرنسيين ستقام وسط مستوى عالى من التأمين، كما حرصت السلطات الفرنسية على تواجد أكبر عدد من الجنود ورجال الأمن فى إشارة منهم إلى التضامن مع ضحايا الهجمات المسلحة على جنود فرنسا فى الخارج.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن المئات بدأوا فى الاحتشاد للمشاركة فى مراسم تكريم الجنديان.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة الماضية، مقتل اثنين من جنودها أثناء تحرير أربعة رهائن فى منطقة الساحل الإفريقى، مؤكدا أن الرهائن هم أمريكية وكورى جنوبى وفرنسيان، وتم تحريرهم بسلام.

وذكر بيان لقصر الإليزيه أن تحرير الرهائن تم فى ليلة الجمعة إلى السبت، وأوضح أن الرهائن الأربعة اختطفوا خلال رحلة صيد داخل منتزه فى جمهورية بنين قرب الحدود مع بوركينا فاسو قبل حوالى أسبوع، فيما عثر على دليل محلى لهم ميتا.