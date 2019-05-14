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صور..غلق مطعم لعدم وجود تراخيص وإعدام 125 كيلو أغذية فاسدة بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:57 ص
صور..غلق مطعم لعدم وجود تراخيص وإعدام 125 كيلو أغذية فاسدة بالبحر الأحمر الأغذية المضبوطة بالمطعم
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن غلق مطعم بمدينة رأس غارب لعدم وجود تراخيص به، كذلك إعدام 125 كيلو أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها. 

وأكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تم توجيه حملات تفتيشية مفاجئة على المطاعم المختلفة وأماكن تداول الأغذية بمدينتى رأس غارب وسفاجا خلال شهر رمضان للتأكد من صحة الأغذية المقدمة للمواطنين .

وأضاف مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة أسفرت عن غلق مطعم بمدينة غارب لعدم وجود ترخيص، وإعدام 125 كيلو أغذية متنوعة، وسحب 11 عينة وتحرير 9 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية. 

ووجة مرعى، تعليماته للدكتورة نرمين ناجى، مدير عام إدارة الطب الوقائى، وإدارة مراقبة الأغذية ومفتشى الأغذية بالإدارات الصحية بحملات مكثفة، على المطاعم والفنادق السياحية بمدينتى رأس غارب وسفاجا.

حيث تم المرور على 9 منشآت تداول أغذية بمدينة رأس غارب، وفحص الاشتراطات الصحية بها، فضلا عن تحرير محاضر حيال المخالفات، وتم فحص 28 شهادة صحية.

كما تم المرور على 5 منشآت تداول الأغذية بمدينة سفاجا، وتم تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ونقص فى الاشتراطات الصحية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن صحة البحر الأحمر تواصل جهودها فى ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية.

الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب (1)
الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب

 

الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب (2)
الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب

 

الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب (3)
الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب

 

الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب (4)
الأغذية المضبوطة بمطعم برأس غارب

 

 


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