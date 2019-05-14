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الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:59 ص
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صور.. بدء إصلاح كسر بماسورة مياه بمركز أبوتيج في أسيوط

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:58 ص
صور.. بدء إصلاح كسر بماسورة مياه بمركز أبوتيج في أسيوط إصلاح كسر بماسورة مياه
أسيوط ـ محمود عجمي
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انفجرت ماسورة مياه بالطريق الزراعي بمركز أبوتيج في أسيوط، نتيجة أعمال حفر كابلات كهرباء.

وقال المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إنه تم تلقى بلاغا من أهالي منطقة الطريق الزراعي بمركز أبوتيج بانفجار ماسورة مياه الشرب قطر 4 بوصة بلاستك، نتيجة أعمال حفر تتم بالمنطقة لوضع كابلات كهرباء؛ وتم الدفع بسيارة كسح المياه وفريق صيانة لبدء أعمال إصلاح خط المياه، كما تم الدفع بسيارة مياه شرب لتلبية احتياجات الأهالي من المياه.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، أنه جرى شفط كميات المياه بالشارع، وأكد على عدم مغادرة الفنيين المكان إلا بعد التأكد من انتهاء أعمال إصلاح الماسورة .

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