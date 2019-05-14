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الثلاثاء، 14 مايو 2019 04:01 ص
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صور.. بالوعات مفتوحة أمام شركة الكهرباء بالمحلة الكبرى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 04:00 ص
صور.. بالوعات مفتوحة أمام شركة الكهرباء بالمحلة الكبرى بالوعات مفتوحة
الغربية – مصطفى عادل
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يشهد طريق سكة زفتى – الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجود بلوعات مفتوحة على أعماق كبيرة امام شركة كهرباء المحلة لتحصيل الفواتير، ومحطة مياه الشرب القديمة.

إلى جانب العديد من الحفر امام شركة الكهرباء وشركة المياه، دون تدخل من المسئولين، برغم التنبيه من محافظ الغربية، على رؤساء الأحياء ورئيس شركة المياه، بضرورة غلق بلوعات الصرف الصحى وتغطية الأسلاك المكشوفة بنطاق الاحياء والمدن والمراكز، إلا أن توجيهات المحافظ ذهبت أدراج الرياح مما ينذر بنشوب كارثة، مثل التى شهدتها مدرسة بنوفر بكفر الزيات بسقوط طفل فى بيارة صرف صحى وغرقه، والتى اطاحت بوكيل وزارة التربية والتعليم، وإحالة المسئولين بالمدرسة للمحاكمة العاجلة، وقضت المحكمة بحبسهم من سنتين لـ6 سنوات.

ورصد "اليوم السابع" استعانة المسئولين بعرق خشبى لتغطية بيارة صرف صحى امام شركة مياه الشرب فرع المحلة، وأيضا وضع حجارة كبيرة حور البلوعة الموجودة امام شركة الكهرباء فرع المحلة، التى يتوافد عليها مئات المواطنين يوميا.

بالوعات مفتوحة أمام شركة الكهرباء بالمحلة (1)
 

 

بالوعات مفتوحة أمام شركة الكهرباء بالمحلة (2)
 

 

بالوعات مفتوحة أمام شركة الكهرباء بالمحلة (3)
 

 

بالوعات مفتوحة أمام شركة الكهرباء بالمحلة (4)
 

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