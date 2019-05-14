صور.. انتشار أمنى مكثف بمدن سريلانكا بعد استهداف مساجد

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت سريلانكا حالة من الانتشار الأمنى المكثف من قبل قوات الشرطة والجيش، خوفا من اندلاع عمليات عنف، بعدما قامت حشود بهجمات استهدفت مساجد وأفراد مسلمين.

وفى عدة مدن، أطلقت الشرطة أعيرة تحذيرية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المئات من مثيري الشغب.

وتشهد سريلانكا حالة من التوتر والحذر منذ أن شن متشددون هجمات عدة على كنائس وفنادق أثناء الاحتفال بعيد الفصح، مما أدى إلى مقتل 250 شخصا.

ودعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينجى إلى الهدوء لأن التوترات الحالية ستؤدي إلى عرقلة سير التحقيقات في الهجمات التي تعرضت لها البلاد الشهر الماضي.



أثار الدمار تبدو واضحة فى المسجد



أحد أفراد الجيش



الجيش السريلانكى



المسجد الذى هاجمه متطرفون



حظر تجول فى سريلانكا



شرطة سريلانكا تحصر الدمار المترتب على الهجوم



شوارع العاصمة السريلانكية تبدو فارغة من المتجولين



طفل سريلانكى



قوات الجيش السريلانكى تنتشر فى الشوارع



قوات الجيش السريلانكى



قوات الجيش فى سريلانكا



مدرعة تحمل عدد من الجنود



مدرعة تغلق أحد الطرق فى العاصمة



مدرعة



مواطن سريلانكى يقف أمام نافذة المسجد الذى هاجمه الغوغاء