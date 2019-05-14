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صور.. إنشاء 5 دورات مياه وحديقة جديدة أمام بوابة استاد القاهرة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:32 م
صور.. إنشاء 5 دورات مياه وحديقة جديدة أمام بوابة استاد القاهرة دورات المياه الجديدة بمدخل استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء خميس أبو الفضل رئيس حى غرب مدينة نصر، عن إنتهاء محافظة القاهرة من إنشاء 5 دورات مياه جديدة فى المناطق المحيطة باستاد القاهرة الدولى، وذلك بشارع إسماعيل الفنجرى عند ملتقى دخول بوابة الاستاد، ضمن استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمساهمة فى توفير خدمات مناسبة للمواطنين.
 
 
وأضاف رئيس حى غرب مدينة نصر، فى تصريحات خاصة، أنه جارى إنشاء حديقة ميدان مدخل بوابة الاستاد البحرى وكذلك أعمال تطوير ورصف مدخل بوابة الاستاد جهة مسجد أل رشدان، ضمن اعمال التطوير التى تتم بمحيط استاد القاهرة الدولى.
 
 
وفى السياق أكد أبو الفضل، أنه تم دهان العقارات المحيطة باستاد القاهرة، حيث تم دهان العقارات الكائنة بشارع ممدوح سالم ورصف وتطوير الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بشارع ممدوح سالم وشارع الفنجرى ودهان البلدورات الخاصة بالجزيرة الوسطى وأحواض الزرع ، وذلك لإضفاء المظهر الجمالى ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
 
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (2)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (3)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

دورات المياه الجديدة بمدخل استاد القاهرة
دورات المياه الجديدة بمدخل استاد القاهرة

أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (4)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (5)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (6)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (7)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى (1)
أعمال التطوير الجارية بمحيط استاد القاهرة الدولى 

 


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