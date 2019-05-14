"صحة الأقصر" تستعد لافتتاح مستشفيات العديسات وإسنا الجديدة بعد رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن العمل يجري علي قدم وساق داخل مستشفي العديسات الجديدة تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المستشفى ستكون متخصصة فى مرضى القلب "للأطفال، والكبار"، سواء كانت لعمليات جراحية أو لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع أمراض القلب، مشيراً إلى أن تكلفة المستشفى الإجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الإنتهاء من التجهيزات بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف " عبد الجواد " لـ"اليوم السابع"، أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الإنشائية والتجهيزية بأفضل أجهزة طبية عالمية فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، وأجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، مؤكداً علي أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إختيار الفرق الطبية ورؤساء الأقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لأفضل الخبرات والمهارات، وأن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أى تكلفة مالية إضافية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مستشفي إسنا الجديدة تعدت نسبة العمل داخلها حوالي 97% وتنتظر خلال الأسابيع المقبلة الإفتتاح الرئاسي لها، حيث أنها ستصبح صرح طبي لخدمة مرضى قري ونجوع إسنا، وتقام على مساحة حوالى 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق، بالإضافة للطابق الأرضى، وتم تصميمها لتحتوي على 250 سرير و77 غرفة إقامة و8 غرف إفاقة و2 غرفة عمليات ولادة قيصري وكشكين ولادة و9 غرف عمليات، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، بالإضافة إلي قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريري إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، وقسم للسكن الداخلي للأطباء وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبي داخلها.