video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة حملة 100 مليون صحة
كتب ـ وليد عبد السلام
إضافة تعليق

لاقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية نجاحا مبهرا بين المصريين فى جميع المحافظات، مما كان له أثر كبير فى توفير الكشف والعلاج لملايين المصريين بالمجان.

"اليوم السابع" يستعرض أهم نتائج مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية:-

1ـ شملت الحملة 27 محافظة بالجمهورية .

2ـ فحصت 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات.

3ـ تم فحص  3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية فقط .

4ـ فحص 10.7 مليون طالب فى كل المراحل التعليمية 

للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة

5ـ 24 ألف شخص أجنبى حصلوا على جميع خدمات الحملة 

6ـ تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية للاستمرار فى الكشف على المواطنين.

7ـ تقديم خدمات الحملة لغير المصريين يستمر حتى 31 أغسطس 2019

8ـ يستمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر  2019

9ـ  توفير 41 نقطة مسح بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.

10ـ اكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سى 

11ـ تم صرف علاج فيروس سى لــ 900 ألف مواطن مصرى حتى الآن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد المحافظات.. محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة لاهتمام الرئيس بالحملة

حملة 100 مليون صحة

فيروس سى

علاج فيروس سى

الصحة

اخبار الصحة

اليوم السابع بلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة