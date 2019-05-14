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سفير مصر فى بلجراد يفتتح أول جناح مصرى بمعرض نوفى ساد الزراعى الدولى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:11 م
سفير مصر فى بلجراد يفتتح أول جناح مصرى بمعرض نوفى ساد الزراعى الدولى سفير مصر فى بلجراد يفتتح أول جناح لمصر فى معرض نوفى ساد الزراعى الدولى
كتب : أحمد جمعة
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افتتح السفير عمرو الجويلى، سفير مصر فى بلجراد الجناح المصرى فى الدورة الـ 86 لمعرض نوفى ساد الزراعى الدولى المنعقد حتى 17 مايو 2019، بتنظيم من وفد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة هشام النجار وكيل المجلس، وبحضور كبار المسئولين الصرب بوزارة الزراعة والغابات وسفراء الدول العربية والأفريقية والسلك الدبلوماسى ومديرى الشركات وممثلى الإعلام.

 

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وحرص كل من وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربى، وعمدة مدينة نوفى ساد، ثانى أكبر مدينة فى صربيا، ونائب رئيس حكومة المقاطعة، والمدير التنفيذى لمعرض نوفى ساد، على زيارة الجناح المصرى فى اليوم الأول فى إطار جولة تفقدية للأجنحة المختلفة للمعرض.

 

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وثمن "الجويلى" مشاركة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، واستعراضه للإمكانات المصرية فى أكبر معرض زراعى بمنطقة جنوب وشرق أوروبا، خاصة أنه يشمل الأنشطة الاقتصادية الزراعية، بما فى ذلك الميكنة الزراعية والثروة الحيوانية، داعيا لتوسيع المشاركة العام القادم لتشمل الصناعات الغذائية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة تستطيع به الولوج إلى سوق البلقان.

 

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وفى ذات السياق، استضافت سفارة مصر فى بلجراد لقاء موسعا على مأدبة إفطار شارك فيها غرفة التجارة والصناعة الصربية وغرفة التجارة لإقليم "فويفودينا" المتمتع بالحكم الذاتى بالإضافة إلى رؤساء وممثلى عدد من كبار الشركات الزراعية وسلاسل المتاجر الجملة والقطاعى وجمعية الصداقة المصرية الصربية.

 

وأشار "إلى أن اللقاء أبرز الإمكانات الواعدة لعدد من الحاصلات الزراعية المصرية، مثل الموالح والبطاطس والعنب والبصل والزيتون، إضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية.

 

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وأبرز "الجويلى" أن العلاقات الزراعية بين مصر وصربيا تشهد نموا ملحوظا منذ اجتماعا لوفدا حكوميا مصريا مع نظيره الصربى.

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