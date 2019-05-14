سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14-5-2019

تباين سعر اليورو الأوروبى تراجعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2019، حيث سجل سعر اليورو وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.12جنيه للشراء.

19.26جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.11جنيه للشراء.

19.26جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.11جنيه للشراء.

19.26جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.03جنيه للشراء.

19.33جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.1جنيه للشراء.

19.25جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21جنيه للشراء.

19.36جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.08 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.