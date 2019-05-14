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الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:23 ص
خالد صلاح
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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14-5-2019

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:19 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14-5-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
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استقر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2019 وسجل سعر الريال السعودى فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.54 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال فى البنك التجارى الدولى، 4.52 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، بينما جاء فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.54  جنيه للشراء

4.57  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.54  جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.54  جنيه للشراء.

4.57  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.47  جنيه للشراء.

4.61  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.51  جنيه للشراء.

4.56   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.52  جنيه للشراء.

4.57  جنيه للبيع.


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