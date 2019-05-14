زيارات ميدانية للمسؤلين لمتابعة تجهيزات منشآت التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

يتوجه عدد من المسؤلين عن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد اليوم، لمحافظة بورسعيد، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، التى سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بها مطلع شهر يوليو المقبل.

تأتى الزيارة اليوم، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التى يقوم بها المسؤلين بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة التنفيذ طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيداً لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بتفقد عدد من المنشآت الطبية، ومنها مستشفي بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور، ومستشفي النصر، ثم التوجه لعقد اجتماع مع الشركات المنفذة للمنشآت الطبية بقاعة اجتماعات مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضم ثلاث هيئات لإدارة المنظومة الجديدة، وهى: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحى الشامل.