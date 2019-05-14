زوج لمحكمة الأسرة:" مراتى مفترية وكيدها دفعنى للأقدم على الانتحار علشان أهرب من وشها"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، وأدعى قيامها بالخروج عن طاعته، ليؤكد :"زوجتى مفترية سرقت كل ممتلكاتى وجعلتنى أفترش الأرض، ولا أملك قوت يومى منها لله ووصل الأمر بيها تمد يدها على أمام والدتى".

وأضاف محسن.أ.ع ، :"عشت برفقتها صابرا، ومحتسبا، وفى الأخير ألقتنى فى الشارع، واستحوذت على كل ما أملكه، وجعلتنى أفقد رجولتى أمام الجميع بعد اهاناتها المتكررة ضدى".

ويضيف متوسلا أن ترحمه المحكمة من بطش زوجته :"تفننت فى تعذيبى وجعلى أندم على زواجه منى بعد أن ارتكبت أكبر خطأ فى حياتى وعشت فيهم أسود أيام حياتى طوال مدة زواجنا التى استمرت 12 شهر، وأدركت أن كيد الستات يورث الكفر لأحاول الانتحار هربا من ملاحقتها لى بقضايا الحبس والبلاغات التى انهالت على وأنا سعيد أننى سأتخلص من وجهها".

وأضاف الزوج: اعتادت أن تتعدى على بالضرب، وتطردنى ليلا من منزلى وتمنعنى من الدخول دون أى سبب، ورغم كل الوسطاء التى حاولوا أن يصلحوا بيننا لم يفلح أى منهم فى أن يرجعها لعقلها ".