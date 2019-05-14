video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج لمحكمة الأسرة:" مراتى مفترية وكيدها دفعنى للأقدم على الانتحار علشان أهرب من وشها"

الثلاثاء، 14 مايو 2019 08:00 ص
زوج لمحكمة الأسرة:" مراتى مفترية وكيدها دفعنى للأقدم على الانتحار علشان أهرب من وشها" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، وأدعى قيامها بالخروج عن طاعته، ليؤكد :"زوجتى مفترية سرقت كل ممتلكاتى وجعلتنى أفترش الأرض، ولا أملك قوت يومى منها لله ووصل الأمر بيها تمد يدها على أمام والدتى".

وأضاف محسن.أ.ع ، :"عشت برفقتها صابرا، ومحتسبا،  وفى الأخير ألقتنى فى الشارع، واستحوذت على كل ما أملكه، وجعلتنى أفقد رجولتى أمام الجميع بعد اهاناتها المتكررة ضدى".

ويضيف متوسلا أن ترحمه المحكمة من بطش زوجته :"تفننت فى تعذيبى وجعلى أندم على زواجه منى بعد أن ارتكبت أكبر خطأ فى حياتى وعشت فيهم أسود أيام حياتى طوال مدة زواجنا التى استمرت 12 شهر، وأدركت أن كيد الستات يورث الكفر لأحاول الانتحار هربا من ملاحقتها لى بقضايا الحبس والبلاغات التى انهالت على وأنا سعيد أننى سأتخلص من وجهها".

وأضاف الزوج: اعتادت أن تتعدى على بالضرب، وتطردنى ليلا من منزلى وتمنعنى من الدخول دون أى سبب، ورغم كل الوسطاء التى حاولوا أن يصلحوا بيننا لم يفلح أى منهم فى أن يرجعها لعقلها ".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة شبرا الخيمة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق لخلافات زوجية

جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع حرق زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما

لخلافات زوجية.. زوج يشعل النيران فى شقة ملك حماه بالشرقية

زوجه مفتريه

انتحار الازواج

زواج تعيس

ضرب الازواج

الحوادث

حوادث وقضايا

حوادث

حوادث اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

فى الخلافة العثمانية الجديدة "إن لم تعتقل فستقتل".. سيدة تتعرض للطعن لمجرد إعلانها التبرع للمعارضة فى إسطنبول.. وممثلة تُحرم من جائزة سينمائية لعدم دعمها حزب "السلطان".. وتفاقم حملات الاعتقالات ضد المعارضين

فى الخلافة العثمانية الجديدة "إن لم تعتقل فستقتل".. سيدة تتعرض للطعن لمجرد إعلانها التبرع للمعارضة فى إسطنبول.. وممثلة تُحرم من جائزة سينمائية لعدم دعمها حزب "السلطان".. وتفاقم حملات الاعتقالات ضد المعارضين

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة